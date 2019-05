Verkiezingen 2019: waarvoor gaan we eigenlijk stemmen?

We kiezen zondag nieuwe volksvertegenwoordigers voor de Vlaamse, Waalse, en Brusselse parlementen, het federaal Parlement, en het Europees Parlement.

Wie in Vlaanderen of Wallonië woont, moet zondag drie bolletjes kleuren in het stemhokje: voor de federale, regionale en Europese verkiezingen. Brusselaars moeten zelfs vier keer stemmen: regionaal stemmen zij zowel voor de Brusselse regering als voor de Brusselse vertegenwoordigers in de Vlaamse regering.

De verkiezingen van de parlementen vinden om de vijf jaar plaats.

Het federaal Parlement telt in totaal 210 zetels, waarvan 150 voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De overige 60 zetels zijn voor de Senaat (die niet meer verkozen wordt). Het Vlaams parlement telt 124 zetels, het Waalse 75 en het Brusselse 89 zetels: 72 Franstalige en 17 Nederlandstalige. Het Europees Parlement telt maar liefst 750 zetels, waarvan er 21 voor België zijn.

Lees ook: