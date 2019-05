Philippe Clement verlaat kampioen Genk voor Club Brugge

Philippe Clement verlaat kampioen Racing Genk en wordt volgend seizoen trainer van Club Brugge. Dat heeft blauw-zwart vrijdagmiddag bekendgemaakt. “Het was geen evidente beslissing”, vertelde Clement over de keuze tussen twee clubs die hem nauw aan het hart liggen. In Genk reageren ze teleurgesteld. “Op elk vlak hebben we hem het sterkst mogelijke voorstel gedaan.” Voor Clement is het een terugkeer door de grote poort naar de club waar hij eerder al tien jaar als speler en vijf jaar als assistent aan de slag was.

Na een week vol geruchten hebben Club Brugge, Racing Genk en Philippe Clement vrijdagmiddag voor duidelijkheid gezorgd. Amper acht dagen nadat de hoofdtrainer van Genk de titel mocht vieren, trekt hij naar nummer twee Club Brugge. “Het was geen evidente beslissing om een keuze te maken tussen twee ploegen waarmee ik heel close ben”, klonk het in een eerste reactie van Clement op de website van Club Brugge. “Ik wil de hele KRC Genk-familie bedanken. Ik had er een fantastische periode met als summum het behalen van de titel.”

In Genk zullen ze dus de Champions League in moeten zonder hun succestrainer. Ze benadrukken dat ze er alles aan gedaan hebben om Clement toch langer aan zich te binden. “Op elk vlak deed KRC Genk haar T1 het sterkst mogelijk voorstel: sportief, organisatie, infrastructuur, financieel.”

Al gesprekken met Genk sinds oktober

Blauw-wit probeerde naar eigen zeggen al sinds oktober 2018 tot een nieuw contract te komen met Clement, maar dat lukte finaal niet. “De club voelde reeds een tijdje dat de coach zowel een hart heeft voor Genk als voor Brugge, en heeft daar respect voor.”

Clement was eerder al jaren aan de slag bij Club Brugge. Van 1999 tot 2009 als speler en vanaf 2012 ook als assistent-trainer. Hij leerde de kneepjes van het vak bij Michel Preud’homme, waarmee hij in 2016 met blauw-zwart de eerste titel in elf jaar meemaakte.

Daarna verliet Clement de club om zijn eigen weg als hoofdtrainer te gaan. In zijn eerste opdracht bij Waasland-Beveren gooide hij hoge ogen, waarna Genk hem naar Limburg haalde. In het eerste volledige seizoen in de Luminus Arena leidde Clement Genk meteen naar de titel.

Club wil met hulp van Clement opleidingsclub worden

In een gesprek met onze krant eerder deze week gaf algemeen directeur Vincent Mannaert al aan dat hij Clement erg graag zou zien terugkeren bij Club Brugge. Hij hoopt dat blauw-zwart met de komst van Clement de stap kan zetten om een opleidingsclub te worden. “We hebben behoefte aan iemand die ook extra aandacht heeft voor U21 en U18, want die gaan straks ook bij ons trainen in het nieuwe oefencentrum. Hij moet meedenken en er energie insteken”, schetste Mannaert.

Meer duidelijkheid over de invulling van de technische staf is er nog niet, al voerde Club Brugge al gesprekken met Gert Verheyen voor de positie van assistent-trainer. Komende woensdag volgt er meer informatie op een persmoment.

Bij Club Brugge volgt Philippe Clement Ivan Leko op. De Kroatische trainer leidde Club Brugge naar een titel en een tweede plaats, maar moest toch beschikken. “Rationeel gezien is er geen enkele reden”, vertelde hij in een interview aan onze krant. De oud-trainer van Club Brugge werd intussen al genoemd bij Antwerp en… Genk.

