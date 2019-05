Komt het in orde met de Brexit nu May weg is? Kans op ‘no deal’ is reëel

Leidt het vertrek van May naar een harde Brexit, zonder scheidingsakkoord? De kans lijkt veel groter geworden.

Eigenlijk maakte de mislukte onderhandelingen tussen de Conservatieven en Labour over de Brexit de kans op een harde Brexit al veel groter. De Brexit-deal van May, die ze onderhandelde met de Europese Unie, kreeg zo zijn doodvonnis. Een nieuwe stemming kwam er uiteindelijk zelfs niet, omwille van protest uit de eigen conservatieve rangen.

Nu May op 7 juni ontslag neemt - en ook echt vertrekt van zodra haar opvolging geregeld is - bestaat er een kans dat de volgende premier een harde Brexiteer is. Dat betekent: een uitstap zonder regeling voor de openstaande factuur (40 miljard euro), voor de rechten van de Europese burgers in het VK én voor de Ierse grens.

Twee prominente kanshebbers voor Downing Street 10 zijn Boris Johnson en Dominic Raab, beide harde Brexiteers.

Maar of zij ook premier worden, hangt eerst en vooral af van de parlementsleden. Zij kiezen eerst twee kandidaten. Dan komen de leden aan zet om de opvolger aan te duiden. Volgens een peiling van YouGov wil twee derde van de leden een harde Brexit.

Nochtans is een meerderheid in het parlement tegen een ‘no deal’. Maar hoe dat te vermijden, is niet duidelijk. Tegelijk is de vraag hoe een premier een ‘no deal’ door het parlement zou loodsen. Volgens persagentschap Bloomberg zou het parlement een ‘no deal’ kunnen tegenhouden, door een motie van wantrouwen tegen de regering.

Komt het toch tot een harde Brexit, dan is de vraag wat de Europese Unie zou doen. De EU belooft pas een handelsovereenkomst met het VK te sluiten als er een oplossing is over de scheiding en de factuur van 40 miljard euro én de Ierse grenskwestie. Dus wringt de EU mogelijk tóch de volgende premier de arm om.