Met een ‘deepfake’ video kun je gelijk wie gelijk wat laten zeggen of doen. Maar kinderspel was het niet. Zo moest je over voldoende en goede foto’s van het ‘slachtoffer’ beschikken om het ‘deep learning’ netwerk achter de deepfakes mee te trainen. Tot vandaag. Samsung pakt uit met een systeem dat op basis van één portretfoto een verbazend geloofwaardige video neerzet.

Terwijl Amerikaanse reuzen als Google, Amazon, Facebook en Apple meestal met de meeste aandacht gaan lopen op het vlak van AI, had het Zuid-Koreaanse Samsung altijd wat moeite om mee te tellen. Bixby, het Zuid-Koreaanse antwoord op Siri en Alexa, wordt vaak weggelachen. Maar de bekken trekkende Mona Lisa kan daar misschien verandering in brengen. Merk op dat de AI van Samsung zelf tanden kan verzinnen bij het schilderij van Leonardo Da Vinci. Al is het resultaat vaak verre van perfect. Zo kan Samsung één foto van Marilyn Monroe omzetten in een pratende versie – die niet écht meer op Monroe lijkt.