De Britse premier Theresa May nam vrijdagochtend ontslag. Op 7 juni zwaait ze af, maar mocht May geen ‘kat met negen levens’ zijn, dan had dat ook al veel vroeger kunnen gebeuren.

May werd de afgelopen jaren voortdurend geconfronteerd met protest tegen de Brexit. Een van de opvallendste acties kwam van een man die haar midden in een speech haar ‘ontslagbrief’ gaf.

Ook bekende Britten protesteerden tegen de uitstap uit de EU. Acteur Andy Serkis kroop opnieuw in de huid van Lord of the rings-personages Gollum en Smeagol. Hij toonde meesterlijk wat er in het hoofd van May zou omgaan.

In het Britse Lagerhuis ging het er vaak bitsig aan toe. Labour-leider Jeremy Corbyn zou May zelfs ‘a stupid woman’ genoemd hebben tijdens een Brexitdebat.

Afgelopen woensdag bleek al dat de steun voor May in dat Lagerhuis wel heel erg was afgekalfd. Tijdens het Brexitdebat verlieten meer en meer parlementsleden de kamer, ook het gros van haar partijgenoten.

Ondanks alles kon May wel nog met zichzelf lachen. Toen ze op rondreis door Afrika was, deed ze wel een heel houterig dansje. Dat dansje parodieert ze meesterlijk toen ze iets later een podium betrad op de tonen van de ABBA-klassieker Dancing queen.