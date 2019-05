Reynders moet bijsturen over onverdoofd slachten

Na Ecolo ondervindt nu ook de MR wat turbulentie na een uitspraak over onverdoofd slachten. Een opgedoken filmpje dwingt vicepremier en Brussels MR-voorzitter Didier Reynders tot communicatie in hoofdletters.

Onverdoofd slachten blijft de gemoederen beroeren in Brussel. Op sociale media is een filmpje opgedoken waarin vicepremier en Brussels MR-voorzitter Didier Reynders zich in de problemen lijkt te praten. Zijn partij is tegen onverdoofd slachten. Maar in het beeldfragment ziet hij voor Brussel ‘pas de raisons d’avancer sur cette voie-là’ - geen reden om daarop door te gaan, dus. Voorts zegt hij dat ‘het niet met ons zal zijn dat dit gebeurt’ (‘Ce n’est pas avec nous que cela se fera.’)

Hij legt uit dat er door de verschillende samenstelling van de bevolking in Brussel en Wallonië een heel andere druk is van het publiek om werk te maken van een verbod op onverdoofd slachten. In Wallonië werd dat verbod al gestemd, in Brussel zit het dossier vast bij het Grondwettelijk Hof. Dat heeft aan het Europees Hof van Justitie een prejudiciële vraag gesteld om de zaak uit te klaren.

Heel wat Brusselse politici grijpen die procedure gretig aan om de zaak op de lange baan te schuiven. Ze zitten er enorm mee gewrongen. Met een groot aandeel moslims onder de Brusselse kiezers kan het onderwerp voor belangrijke verschuivingen zorgen.

‘MET VERDOVING’

Op drie dagen voor de verkiezingen kan de MR zich echter geen commotie veroorloven. Zeker in Brussel, waar de liberalen in oktober klappen kregen. Intern ging het toen rommelen en Reynders werd als Brussels voorzitter met de vinger gewezen. Hij reageerde dan ook razendsnel op Twitter, in kapitalen. ‘Ik bevestig dat wij slachten willen MET VERDOVING. Slachten in het kader van een religieus feest niet verbieden maar dierenwelzijn wel respecteren.’

De liberalen waren er vorige week als de kippen bij om Ecolo aan te vallen toen twee Brusselse kandidaten met een te voortvarende flyer de markten op trokken. Daarin toonden ze zich voorstander van onverdoofd slachten en hoofddoeken aan het loket. Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi was op voorhand niet op de hoogte gebracht, maar liet de flyer onmiddellijk intrekken. Net vandaag brengt Le Soir een dubbelinterview met Reynders en Khattabi waarin het onderwerp ook ter sprake komt. ‘Wat is uw positie? Wij zijn voor een verbod in Brussel’, zegt Reynders daarin.