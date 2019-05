Bourgeois op bezoek bij paus Franciscus

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft op 5 juni 2019 een ontmoeting met paus Franciscus. Dat meldt het kabinet-Bourgeois.

Eerder dit jaar opende de Vlaamse regering een nieuwe vertegenwoordiging of buitenlandse diplomatieke post in Rome. In het verlengde van die opening zal minister-president Geert Bourgeois nu ook de eerste diplomatieke contacten leggen met Vaticaanstad.

De minister-president zal op 5 juni een korte audiëntie hebben met paus Franciscus, staatshoofd van Vaticaanstad en het hoofd van de rooms-katholieke Kerk. Nadien volgt ook een ontmoeting met de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken van de Heilige Stoel, kardinaal Pietro Parolin.

‘Vlaanderen heeft deze regeerperiode meer dan ooit ingezet op zijn internationale contacten. De nieuwe Vlaamse diplomatieke aanwezigheid in Rome biedt ook de kans om voor het eerst in de geschiedenis van Vlaanderen diplomatieke contacten te leggen met Vaticaanstad om onder meer de politieke en maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen, Europa en de wereld te bespreken’, aldus Bourgeois.