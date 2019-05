Een opmerkelijk tafereel na de finish van de 12de etappe in de Ronde van Italië. Katusha-renner Marco Haller reed met zijn drinkbus in zijn mond rustig naar de teambus, maar onderweg wilde een wielerfan zijn slag slaan en de drinkbus van de Oostenrijker uit zijn mond sleuren. Haller was daar duidelijk niet mee opgezet.