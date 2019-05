Zeven mensen zijn afgelopen week omgekomen op de Mount Everest. Honderden klimmers moesten uren aanschuiven in vriestemperaturen en een dodelijke hoogte.

Nepal heeft volgens persbureau AFP dit klimseizoen 381 vergunningen van 11.000 dollar per stuk afgeleverd om de hoogste berg te beklimmen, een recordaantal. Bovendien hebben de slechte weersomstandigheden het aantal dagen om de top te bereiken flink doen slinken. Met files op de top tot gevolg. ‘Dit is een groot probleem omdat de route sowieso al gevaarlijk is’, zeg Nivesh Karki van Pioneer Adventure aan The New York Times.

De foto die klimmer Nirmal Purja op Instagram postte, maakt het probleem duidelijk (zie foto bovenaan). Hij schrijft erbij dat woensdag ruwweg 320 mensen in de rij stonden op een onbeschutte kam naar de top. Hij nam ook een foto op de top, waar geen andere mensen opstaan.

Ook op de hoogste berg ter wereld is het dus aanschuiven voor een foto, maar het wachten maakt de beklimming nog gevaarlijker. De afgelopen dagen kwamen zeven mensen om. De Kathmandu Post linkt de doden aan de lange files boven de 8.000 meter, bekend als de Death Zone. Weinig zuurstof en de vriestemperaturen maken de hoogte onleefbaar. Mensen kunnen maar enkele minuten op de top spenderen zonder extra zuurstof.

Doden

De 52-jarige Kalpana Das bereikte de top donderdagnamiddag, maar is tijdens de afdaling overleden. Ook een andere Indiase klimmer, de 27-jarige Nihal Bagwan, stierf op de weg terug. ‘Hij moest meer dan twaalf uur aanschuiven en was uitgeput’, zegt Keshav Paudel van Peak Promotion. ‘Sherpa’s droegen hem naar Camp 4, maar daar blies hij zijn laatste adem uit.’

Een 65-jarige Oostenrijker kwam om op de Tibetaanse kant van de berg, ook tijdens de afdaling. Woensdag stierf een Indiër. Een Ierse klimmer gleed vorige week uit en viel nabij de top. Hij is niet meer gezien. Toen kwam ook een Indiase klimmer om.

De 54-jarige Donald Lynn Cash uit Utah stortte woensdag in terwijl hij op de top foto’s aan het maken was. Hij overleed toen sherpa’s hem naar beneden aan het dragen waren, zegt Pioneer Adventure, die zijn expeditie organiseerde. Cash laat een vrouw en vier kinderen achter. ‘Hij heeft de hoogste bergen op de zeven continenten beklommen en zo zijn droom verwezenlijkt’, zegt zijn dochter Danielle Cook. Zijn lichaam wordt waarschijnlijk op de berg achtergelaten.