Vijftien maanden cel voor ‘Meir-terrorist’

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft ‘Meir-terrorist’ Mohamed R. bij verstek veroordeeld tot vijftien maanden cel. De Tunesiër uit Frankrijk zorgde twee jaar geleden voor opschudding toen hij met zijn wagen over de Antwerpse Meir scheurde. Een terrorist bleek hij niet te zijn.

Hij werd wel veroordeeld voor de wapens die in zijn auto werden aangetroffen, het bezit en de aankoop van cocaïne, heling van een gestolen laptop en het rijden onder invloed van cocaïne en alcohol. Naast een celstraf kreeg hij ook een rijverbod van één maand en 9.600 euro boete opgelegd, waarvan 800 euro met uitstel.

De lokale politie werd op 23 maart 2017 rond 10.35 uur verwittigd dat een rode Citroën met Franse nummerplaten aan hoge snelheid en roekeloos over de Meir reed. Twee militairen probeerden hem te stoppen, maar hij negeerde hun bevelen. Hij reed door het rode licht aan de Meirbrug en sloeg op de vlucht.

Het Snelleresponsteam kon de Citroën even later op de Sint-Michielskaai lokaliseren. Mohammed R. zat nog altijd in de wagen. Hij had zijn voeten uit het raam gestoken en was naar muziek aan het luisteren. De man bleek onder invloed van alcohol, cocaïne en wiet.

Onder de passagierszetel trof de politie een airsoftwapen aan. In de kofferbak lagen twee sierdolken, een gedemonteerde riotgun, een militaire camouflagevest, een bidon brandstof, een (gestolen) laptop, USB-sticks en vier gsm’s. Hij had ook 1.500 euro op zak.

Er werd eerst gedacht dat de veertiger een aanslag wilde plegen. Op de laptop en de USB-sticks werden echter geen aanwijzingen gevonden dat hij geradicaliseerd was. Uit de camerabeelden van de Meir bleek niet dat hij mensen probeerde aan te rijden en er waren evenmin objectieve vaststellingen over zijn snelheid.