Kim De Gelder wordt 10 jaar na de moorden in Fabeltjesland geïnterneerd

Kim De Gelder wordt geïnterneerd, dat heeft de kamer voor de bescherming van de maatschappij beslist. De 30-jarige De Gelder werd in 2013 veroordeeld tot levenslang voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde in 2009, en voor de moord op Elza Van Raemdonck in Beveren.

Het Gentse hof van assisen veroordeelde De Gelder op 22 maart 2013 tot levenslang voor 4 moorden en 25 moordpogingen. Haentjens had tijdens dat proces al gepleit voor een internering omdat De Gelder schizofreen zou zijn. De jury oordeelde echter dat Kim De Gelder toerekeningsvatbaar was, en op het tijdstip van de feiten niet verkeerde in een ernstige staat van geestesstoornis.

Waanideeën

De Gelder ging volgens zijn advocaat na de veroordeling verder achteruit, en hij verhuisde de voorbije jaren enkele keren van gevangenis. Hij verblijft nu in de gevangenis van Gent, maar toen hij in 2017 in de gevangenis van Oudenaarde verbleef, diende de gevangenisdirecteur een verzoek tot internering in.

Dat werd mogelijk door de interneringswet van 2016, en het is de kamer voor de bescherming van de maatschappij die daarover moest oordelen. Die beval een onderzoek van De Gelder door vier gerechtsdeskundigen, die unaniem tot de conclusie kwamen dat de man ontoerekeningsvatbaar is. Ook het openbaar ministerie verzette zich niet langer tegen een internering.

De zaak werd vorige week behandeld in de gevangenis in Gent, maar de uitspraak volgde vandaag pas. In het Gentse gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan werd bekendgemaakt dat De Gelder geïnterneerd moet worden.

'Het gaat hier vandaag over het verzoek van de gevangenisdirecteur om u te laten interneren, niet over uw toestand van tijdens de feiten', aldus de rechter. 'Een college van deskundigen vindt net als het openbaar ministerie dat aan alle vereisten is voldaan om u te laten interneren. Ik citeer uit het psychosociaal verslag: ‘Kim De Gelder vertoont waangedachten en sterk agressief gedrag naar het personeel en zijn ouders toe. Hij heeft nood aan specifieke begeleiding.’

Maar de rechter sprak De Gelder ook vermanend toe: 'Er waren recent nog twee agressiegevallen in de gevangenis: u uitte expliciete doodsbedreigingen en spuwde in het gezicht van een verpleegster. U bonkt op deuren, schrijft op uzelf, vertoont stemmingswisselingen, uit doodsbedreigingen naar iedereen, vertoont bizar gedrag, verstopt uw toiletpot met afval. Uw houding is dreigend. Er is sprake van een terugval. U neemt uw antipsychotische medicatie niet meer, waarna we zijn overgegaan tot verplichte medicatie en er beterschap merkbaar was.'

'Sprake van acuut gevaar'

'U sprak met uw ouders over nieuwe moorden, er was dus sprake van acuut gevaar', verklaarde de rechter daarop zijn beslissing om over te gaan tot internering. 'Een college van vier specialisten spreekt na uitgebreid onderzoek van schizofrenie, van wanen, van vergiftigingswanen, van paranoïde hallucinaties. Geen toezicht betekent geen begeleiding, en meneer De Gelder moet permanent onder toezicht worden geplaatst. Na analyse van alle elementen is de conclusie voor de rechtbank duidelijk: u wordt overgebracht naar de psychiatrische afdeling van de Gentse gevangenis.'

De overplaatsing naar de psychiatrische afdeling is waarschijnlijk tijdelijk, daarna komt De Gelder vermoedelijk in een Forensisch Psychiatrisch Centrum terecht. Als dat FPC later oordeelt dat zijn geestestoestand voldoende is gestabiliseerd, kan de kamer voor de bescherming van de maatschappij bevelen dat De Gelder moet terugkeren naar de gevangenis, totdat hij zijn straf heeft uitgezeten.

'Tevreden, maar jaren te laat'

Jaak Haentjens, de advocaat van De Gelder, was na afloop van de zitting tevreden over de uitspraak. Volgens Haentjens zijn de experts tot de conclusie gekomen dat het veinzen en simuleren, waarvan sprake was tijdens het proces, deel uitmaakt van zijn psychotische diagnose. 'Mijn cliënt heeft nog altijd waanideeën. Hij komt ook al jaren zijn cel niet meer uit: hij heeft de laatste maanden slechts éénmaal een korte wandeling gemaakt, voor de rest lukt het niet. De internering is ook slechts een eerste stap. Zijn ouders zullen pas tevreden zijn wanneer de behandelingen worden opgestart.'