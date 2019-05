Gewezen hoofdzetel AXA/Royale Belge op erfgoedlijst

De Brusselse regering heeft de gewezen hoofdzetel van AXA en Royale Belge en zijn park officieel opgenomen in de erfgoedbewaarlijst.

Het gebouw in de Vorstlaan in Watermaal-Bosvoorde (geen onbekende dus voor wie afgelopen zondag de Twintig kilometer van Brussel liep) is een voorbeeld van moderne architectuur in België.

Het vernieuwende gebouw werd eind jaren zestig ontworpen door het Frans-Belgische architectenduo Pierre Dufau en René Stapels. Het duo liet zich voor het ontwerp inspireren door de maatschappelijke zetel van het bedrijf John Deere in de Verenigde Staten, een werk van Eero Saarinen.

Het bijbehorende park en haar eigentijdse inrichting is het resultaat van het werk van de landschapsarchitecten Jean Delogne et Claude Rebold.

‘Het is een belangrijk stuk erfgoed omwille van zijn historische, artistieke, erfgoedkundige, wetenschappelijke, esthetische en technische waarde’, aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort.

‘We hebben een procedure ingesteld om het goed op te nemen op de bewaarlijst en niet om het te beschermen, omdat we opteren voor een soepeler beheer van het goed en we het gemakkelijker willen maken om het gebouw een nieuwe bestemming te geven en opnieuw op te nemen in het economische circuit.’