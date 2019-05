‘The New York Times’ tipt Angèle

De Brusselse popster Angèle (23) is de eerste Belg die het prestigieuze lijstje met de vijftien meest beloftevolle Europese artiesten haalt. ‘Ze is een rolmodel voor jongeren, misschien wel de grootste ster van de Franstalige pop’, klinkt het.

Angèle wordt onder meer geroemd als ‘misschien wel de grootste ster van de Franstalige popmuziek’. Ook haar samenwerkingen met Damso en grote broer ­Roméo Elvis krijgen lof, net als de hit ‘Tout oublier’.

Vooral Angèles uitgesproken feminisme maakt indruk over de plas. ‘Balance ton quoi, haar meest besproken track, is een vermakelijke song over #MeToo. Het lied maakt van seksisme een verrassend thema voor een pophit. Sindsdien wordt Angèle gevraagd door talrijke feministische organisaties. Ze is een rolmodel voor adolescenten.’ Zo klinkt het.

‘Angèle, voor fans van Lana Del Rey’, schrijft de Amerikaanse journalist die Angèle bewierookt. Muzikaal gaat de ­vergelijking niet helemaal op, maar The New York Times voorspelt haar dus wel een even grote carrière als de Amerikaanse superster. Plannen om op tournee te gaan in de Verenigde Staten heeft ­Angèle nog niet.