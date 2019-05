Klein zetje kan wonderen doen voor nieuwe job

Vorige week vond overal in Vlaanderen de DUOday plaats. Honderden werkzoekenden die - om welke reden dan ook- nood hebben aan ondersteuning bij het vinden van een job, konden een hele dag proeven van de reguliere arbeidsmarkt. Ook in Limburg vormden ze een duo met iemand die dezelfde functie al jaren uitoefent en hen graag wegwijs wou maken in het takenpakket. Een succes, zo leren de getuigenissen.

DUOday is een initiatief van GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling), de VDAB, de werkgeversorganisaties en tal van andere partners. De tiende editie was meteen goed voor recordcijfers in Limburg. Maar liefst 160 werkzoekenden met een ondersteuningsnood omwille van sociale, medische, psychische, sensorische en fysieke redenen, vormden een duo met een werknemer in een regulier bedrijf.

“Deze duobaan voor één dag betekent voor beide partijen een echte opportuniteit”, zegt Bieke Buedts, bemiddelaar bij GTB in Limburg. “De werkzoekenden krijgen de kans om hun talenten te tonen en kunnen het beeld van een bepaalde job toetsen aan de realiteit. Het is anderzijds voor werkgevers een mooie formule om de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekenden uit een groep van onaangeboord arbeidspotentieel te leren kennen.”

“Deze mensen zijn écht gemotiveerd”

Sabine Joken, zaakvoerder van koffiebar Venezia in Shopping 1 in Genk, nam in 2018 voor de eerste keer deel aan DUOday. “Het is een heel positieve actie”, zegt ze. “Ik vind dat alle werkzoekenden evenveel kansen moeten krijgen. Ik merk dat mensen met een ondersteuningsnood zeer gemotiveerd zijn: zij willen écht werken. Aan ambitie geen gebrek! Als werkgever is het ook fijn om zo iemand te kunnen opleiden. Ik denk er zelfs aan om een persoon een langere opleiding te laten genieten via een IBO-contract. Dat is bovendien financieel zeer interessant.”

