Ook vandaag komen jongeren over de hele wereld op straat om samen hun stem te laten horen voor een sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid. Het is de laatste klimaatmars voor de verkiezingen. 'We komen nog een laatste keer op straat en ik hoop dat het enorm groot wordt. Het protest begint eigenlijk nog maar, dat zie je aan de acties en de documentaires die over de hele wereld tot stand komen', aldus Anuna De Wever.