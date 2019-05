‘Voorlopige schikking tussen Harvey Weinstein en slachtoffers’

Harvey Weinstein en de bestuursleden van zijn voormalige filmstudio zouden een schikking van 44 miljoen dollar treffen met de slachtoffers die een aanklacht voor ongewenste intimiteiten indienden. Dat meldt The Wall Street Journal.

De deal - die nog niet helemaal rond is - gaat over een burgerlijke rechtszaak tegen de Weinstein Company en tegen Weinstein zelf. De producer viel van zijn machtige voetstuk toen meer dan zeventig vrouwen getuigden over machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Het was het begin van de #metoo-beweging.

Tegen Weinstein zelf loopt nog een strafzaak, onder meer omwille van verkrachting. De schikking heeft daar geen effect op.

Weinstein heeft steeds ontkend ooit seks zonder toestemming te hebben gehad. Zijn advocaten pleiten onschuldig in de strafzaak.