Frans Timmermans stuwt de PvdA naar een uitstekend resultaat in de Europese verkiezingen. De sociaaldemocraten halen in Nederland waarschijnlijk de meeste zetels.

Op de officiële uitslagen is het wachten tot zondagavond 23 uur, het uur dat in Italië de stemlokalen sluiten. Maar in Nederland, dat gisteren al naar de Europese stembus trok, waren er gisteravond ...