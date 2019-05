Rolling Stones en The Verve beëindigen ‘bittersweet’ dispuut

De strijd om de auteursrechten van het nummer “Bittersweet Symphony” van de gewezen Britse popband The Verve, lijkt na meer dan twintig jaar eindelijk beslecht. The Rolling Stones hebben afstand gedaan van alle toekomstige royalties en rechten op dat nummer.

Het nummer “Bittersweet Symphony” vormde de aanleiding voor een de meest veelbesproken discussies rond auteursrechten in de muziekgeschiedenis. De britpopband The Verve scoorde in 1997 een enorme hit met het lied, maar heeft daar nooit een cent aan verdiend. Het nummer bevatte namelijk een belangrijke sample van een aangepaste, orkestrale versie van de song ‘The last time’ van The Rolling Stones.

Dat gaf aanleiding tot een fel dispuut, waardoor The Verve gedwongen werd om alle rechten op het lied af te staan. Mick Jagger en Keith Richards van The Rolling Stones gelden daardoor ook officieel als de auteurs van het nummer.

Richard Ashcroft, de vroegere zanger van The Verve, heeft donderdag aan de Britse pers laten weten dat er 22 jaar later een nieuwe oplossing is gevonden voor de kwestie.

‘Vorige maand hebben Mick Jagger en Keith Richards de rechten op Bittersweet Symphony overgemaakt’, zo zegt hij aan het muziekmagazine NME. ‘Alle royalties die uit het lied voortvloeien, zullen voortaan naar mij gaan’, klinkt het nog. ‘Het was een erg aardig en grootmoedige daad van hen.’

Volgens BBC News komt met deze regeling een einde aan ‘een van de bekendste onrechtvaardigheden van de rockmuziek’. Het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone heeft namelijk opgemerkt dat The Verve in 1997 wel degelijk toelating had gevraagd en gekregen voor het gebruik van de sample. Maar de voormalige Stones-manager Allen Klein stapte toch naar de rechter omdat hij vond dat de sample uitgebreider was dan afgesproken, en eiste met succes de volledige opbrengst van de wereldhit op.

Nog volgens BBC News zouden de zoon van de in 2009 overleden Allen Klein en de huidige manager van The Rolling Stones akkoord zijn gegaan met het afstaan van de rechten.