Grote verrassing: PvdA lijkt Europese verkiezingen te winnen in Nederland

Eurocommissaris Frans Timmermans en zijn PvdA springen volgens de definitieve exitpoll van drie naar vijf zetels bij de Europese verkiezingen in Nederland. Premier Rutten en zijn VVD stijgen ook, maar stranden met vier zetels op een tweede plek, het Forum voor Democratie van Thierry Baudet zou maar drie zetels halen.

Bij de Europese verkiezingen in Nederland zou de PvdA vijf zetels in het Europees Parlement binnenhalen. Dat blijkt ook uit de definitieve exitpoll van de NOS die donderdagavond om 21.30 uur werd bekendgemaakt, met een foutmarge van één zetel per partij. VVD en CDA zouden met elk vier zetels gedeeld tweede eindigen.

Het eurokritische Forum voor Democratie, dat bij de eerste deelname volgens peilingen meteen vijf zetels zou binnenhalen, zou nu stranden op drie zetels, net als GroenLinks.

Volgens de Nederlandse opiniepeiler Maurice de Hond is Europese lijsttrekker Frans Timmermans, deze week nog op campagne met SP.A in Antwerpen, voor een groot deel verantwoordelijk voor de verrassende winst van de PvdA. Uit een bevraging bij zevenduizend Nederlandse kiezers bleek dat 19 procent van de stemmers die bij de gemeenteraadsverkiezingen nog GroenLinks stemde, nu voor de PvdA kiest. Ook 14 procent van de Nederlanders die in maart voor D66 koos, zou nu voor de Partij van de Arbeid gaan. Bij de SP en 50Plus zou dit percentage op 12 en 11 procent liggen.

De opkomst lag in Nederland iets hoger dan in 2014: 41,2 procent van de Nederlandse stemgerechtigden ging stemmen, tegenover 37 procent vier jaar geleden.