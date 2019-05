Pelosi vraagt entourage van Trump om ‘interventie’

Het zit er nog steeds bovenarms op tussen de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, en president Donald Trump. Nadat de president gisteren had aangekondigd niet meer te willen onderhandelen met de oppositie, vraagt Pelosi aan de entourage van de president nu om ‘een interventie’.

‘Nogmaals, ik bid voor de president van de Verenigde Staten. Ik zou willen dat zijn familie, of zijn regering, of zijn personeel een interventie zou doen voor het welzijn van het land’, zo klonk het opnieuw hard uit de mond van Pelosi. Ze herhaalde ook dat Trump niet in staat is te werken rond complexe wetgevende kwesties.

Nancy Pelosi. Foto: AP

Woensdag vond er een overleg plaats met Trump over de modernisering van de infrastructuur in de VS, kort daarvoor had Pelosi hem van een ‘doofpotoperatie’ beschuldigd. Volgens de Democratische leading lady kreeg het staatshoofd een woedeaanval tijdens de vergadering. Hij verliet die in elk geval na drie minuten, en zei dat het onmogelijk was wetgeving te maken als de Democraten hem valselijk beschuldigen.

Pelosi zei donderdag dat de Democraten in het Huis van Afgevaardigen nog niet klaar zijn om een formele afzettingsprocedure tegen Trump te starten. Ze ontkende ook dat er verdeeldheid bestaat binnen haar partij over de kwestie. Ze riep de Republikeinen in het Congres op om met de Democraten aan wetgeving te werken zonder Trump, als die laatste weigert met de Democraten samen te werken.