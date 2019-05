Bekende bende dieselfraudeurs loopt weer tegen de lamp

De politie heeft woensdag en donderdag een criminele organisatie opgerold die zich met dieselfraude bezighield. De fraude wordt op jaarbasis geschat op vele tientallen miljoenen euro. De leden van de criminele organisatie waren niet aan hun proefstuk toe.

De gecoördineerde gerechtelijke actie van woensdag en donderdag werd uitgevoerd door de federale gerechtelijke politie van Limburg in samenwerking met het parket van Limburg, de opsporingsdiensten van Douane en Accijnzen en andere tactische politie-eenheden. Woensdag werden twintig huiszoekingen uitgevoerd. Donderdag vonden er drie bijkomende invallen plaats. De politiemensen namen vrachtwagens, auto’s en bezwarende documenten in beslag. Ze verzegelden ook een aantal tankstations.

In totaal zijn veertien verdachten gearresteerd, die donderdag en vrijdag bij de Limburgse onderzoeksrechter moeten verschijnen. In 2014 en 2017 werd dezelfde organisatie al vervolgd en nadien correctioneel veroordeeld. Een van de kopstukken, S. M., leeft al een tijdlang ondergedoken, vermoedelijk in Turkije. Het Limburgse parket zal de uitlevering van S. M. vragen.

Ontkleuren

In Tongeren werd S. M. in december 2018 voor grootschalige dieselfraude veroordeeld tot 5 jaar cel en een boete van ruim 130 miljoen euro. De veertiger stond toen samen met zijn broer en anderen terecht voor het ontkleuren van ruim 7 miljoen liter rode stookolie en voor het illegaal doorverkopen ervan als witte diesel.

De financiële winst voor de organisatie bestaat uit het prijsverschil tussen rode mazout en diesel aan de pomp. De fraude is op jaarbasis geschat op vele tientallen miljoenen euro. Bij de gerechtelijke actie zijn twee actieve ontkleuringsinstallaties aangetroffen, eentje in Gosselies en een in Balen. De speurders onderzoeken de link tussen deze installaties en de criminele organisatie.