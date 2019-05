Archeologen ontdekken begraafplaats voor kinderen en baby’s aan Sint-Baafskathedraal in Gent

‘Een schatkamer van kennis over het ontstaan van Gent.’ Zo omschrijven archeologen de vondsten die ze hebben gedaan tijdens opgravingen aan de Sint-Baafskathedraal. Er werden onder andere overblijfselen uit de Romeinse tijd en het ijzer- en bronstijdperk gevonden en ook restanten van een eeuwenoude begraafplaats waar vooral kinderen en baby’s werden begraven.

De opgravingen gebeuren op de plaats waar binnenkort een bezoekerscentrum komt voor het schilderij 'Lam Gods'. Een van de vondsten: het parochiekerkhof dat zich vanaf de twaalfde eeuw tot in 1784 rondom de kerk bevond en op meerdere schilderijen en stadsplannen wordt afgebeeld.

Voor alle aannemingswerken die een impact hebben op de bodem, wordt archeologisch onderzoek gedaan. De oudste delen van de Sint-Baafskathedraal dateren uit de twaalfde eeuw. Maar daarvoor was er een voorganger, mogelijk uit hout. Die bidplaats was het religieuze centrum van de vroegmiddeleeuwse nederzetting waaruit later de stad Gent ontstaan is.

Massagraf

De ontdekking toont aan dat de zone ter hoogte van het geplande bezoekerscentrum voor het 'Lam Gods' was voorbehouden voor vroeg gestorven kinderen, tot maximum drie jaar.

Aan de zijde van de Limburgstraat kwamen ook twee massagraven aan het licht. Een met 31 doden en een tweede vermoedelijke massagraf met 21 doden. Wetenschappelijk onderzoek op de menselijke resten moet uitwijzen of alle individuen in de massagraven dezelfde doodsoorzaak hebben. Er wordt gedacht aan een epidemische ziekte, oorlog of hongersnood.