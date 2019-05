INTERVIEW. Kyra Gantois: ‘Anuna en ik zijn niet meer zo close, dat is normaal’

Nog één keer willen ze knallen, Kyra Gantois en Anuna De Wever van Youth for Climate. Met een voorlopig laatste klimaatmars vrijdag plus afterparty met bands als Tourist LeMC, Slongs en Absynthe Minded. ‘Die doen dat gratis, jawel’, zegt Kyra. Een gesprek over politici die rond de pot draaien, haar plannen en haar vriendschap met Anuna.

Wordt het een klapper als afsluiting?

'Dat hopen we. We denken niet dat er 35.000 mensen zullen zijn, zoals op het hoogtepunt, maar misschien tot 10.000. Het is heel moeilijk te zeggen, zo na een ...