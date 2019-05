Einde samenwerking Alonso en McLaren na desastreuze Indy 500?

McLaren Racing CEO Zak Brown geeft toe dat het debacle van de Indy 500 wel eens de druppel te veel kan geweest zijn voor Fernando Alonso en mogelijk een reden om andere oorden op te zoeken.

Fernando Alonso had dit jaar zijn zinnen gezet op de Indy 500, het enige ontbrekende puzzelstukje in zijn jacht naar de Triple Crown. We weten ondertussen hoe dat afgelopen is en Zak Brown steekt de hand in eigen boezem.

“We hebben zoveel fouten gemaakt,” aldus Brown bij ‘Sky.’ “De ene fout brengt ook de andere mee. Ik had het al een tijdje zien aankomen en ik heb spijt dat ik niet vroeger ingegrepen heb.”

“De F1 is onze prioriteit, daar was ik enorm op gefocust en misschien niet genoeg op het Indy-project maar ik dacht dat alles op zijn plaats zou vallen.”

“Fernando is ontgoocheld en wij vinden dat we hem in de steek hebben gelaten. Hij verdient het om in de race te zijn maar als ik eerlijk ben denk ik niet dat McLaren het verdiende.”

Decompressie

Brown heeft de hoop nog niet opgegeven om met Alonso de Indy 500 te winnen maar nu is het even tijd voor decompressie en alles te laten bezinken.

“We willen teruggaan met Fernando. Ik heb al veel met hem gesproken en we hebben dat gesprek al gehad. Hij wil, net als wij wat decompressie. Ik denk dat Fernando wil winnen met McLaren en McLaren wil proberen te winnen met hem, ik sluit dus niets uit.”

“Maar het is duidelijk dat er veel goede teams zijn en Fernando wil winnen. Als een van de topteams zou bellen en ik zou Fernando Alonso zijn zou ik er zeker over nadenken, jij niet misschien?

De vraag is of er een van de grote IndyCar-teams zoals Penske of Andretti zullen hengelen naar de diensten van Alonso in de toekomst.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: