Tony Montana tegen een verkiezingsoverload

Het is weer al verkiezingen dat de klok slaat op televisie vanavond. Wie daar geen zin in heeft, kan op Caz terecht voor het fictieve levensverhaal van drugdealer Tony Montana, of op NPO 2 voor een echte biografie van dichteres Sylvia Plath.

TERZAKE

Canvas 20 uur

Er wordt gedebatteerd over mobiliteit met de bevoegde Vlaamse minister Ben Weyts (N-VA) en met Groen-mobiliteitsexpert Björn Rzoska. Pieter-Jan De Smedt praat live met Conner Rousseau (SP.A).

SCARFACE

Caz 20.40 uur

De uit Cuba uitgeweken Tony Montana werkt, vloekt en vecht zich een weg naar de top van de onderwereld van Miami. En hij gaat over een stuk of 500 lijken. Deze klassieker is ideaal om even te ontsnappen aan de verkiezingsoverload op televisie.

DE AFSPRAAK

Canvas 20.40 uur

Politicoloog Dave Sinardet en journalist Alain Gerlache bekijken de politieke campagne in Wallonië. De Nederlandse politieke wetenschapper Cas Mudde werpt een blik op de eurosceptische partijen. Wetenschapscommunicator Hetty Helsmoortel organiseert The sound of science, een project dat wetenschap naar het brede publiek moet brengen.

IEDEREEN KIEST

Eén 21.50 uur

Iedereen kiest

SP.A-voorzitter John Crombez is de centrale gast.

JAMBERS IN DE POLITIEK

VTM 21.50 uur

Het is niet omdat politici toneel spelen voor zijn camera dat Jambers in de politiek niet revelerend kan zijn. Elke keer is dit programma goed voor een tweetal uitspraken die de campagne een tikkeltje van richting doen veranderen.

SYLVIA PLATH: ONDER DE GLAZEN STOLP

NPO 2 22.55 uur

Vier weken na de publicatie van haar baanbrekende roman The bell jar beroofde de Amerikaanse dichteres Sylvia Plath zich van het leven. Deze BBC-documentaire ontrafelt het semiautobiografische verhaal achter dat boek.