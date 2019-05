Eerste halve bergrit in Giro zorgt meteen voor spektakel: nieuwe leider, Italiaanse ritzege en favorieten bestoken elkaar

Eindelijk enige actie in de Ronde van Italië. Etappe twaalf van Cuneo naar Pinerolo bevatte een eerste beklimming van eerste categorie en was bijgevolg een eerste test voor de klassementsrenners. De Italiaan Benedetti won de rit, de Sloveen Polanc is de nieuwe leider en van de favorieten konden Miguel Angel Lopez en Mikel Landa een half minuutje van hun achterstand op Primoz Roglic goedmaken.

Het vooruitzicht van klauterwerk beloofde een attractieve start van de wedstrijd. Wie als eerste bovenkwam op de eerste beklimming van eerste categorie, de Montoso, vergaarde veertig punten en zou zich al meteen leider in het bergklassement noemen. Tegelijk kregen de ‘aanvallers’ een eerste kans om voluit voor een ritzege te gaan. Logisch: de finish lag niet op de top van een helling én de klassementsrenners kregen niet de kans elkaar veel seconden af te snoepen.

Dus was het zaak om in de goede vlucht te geraken. En dan wordt het vizier afgestemd op Thomas De Gendt. De Semmerzakenaar van Lotto-Soudal bepaalt tegenwoordig waar en wanneer een vroege vlucht tot stand komt. En dat was heel vroeg deze keer. Er waren amper tien kilometer gereden toen De Gendt voor het eerst zijn benen strekte in het gezelschap van de Ier Eddie Dunbar (Team Ineos). Bij heel wat renners ging meteen het alarm af en in schuifjes ontstond een kopgroep van 26 renners met daarbij drie landgenoten: Thomas De Gendt, Jan Bakelants en Jenthe Biermans.

De samenwerking vooraan was goed, de voorsprong liep in geen tijd op naar meer dan een kwartier. Zelfs het team van roze trui Conti voelde zich niet geroepen om te reageren. Met de Sloveen Jan Polanc was de beste geplaatste renner vooraan immers ook lid van UAE Emirates.

De Gendt valt aan en lost

Het was wachten op de voet van de Montoso om te zien hoe de etappe zou evolueren. De kopgroep begon met een voorgift van twaalf minuten aan de beklimming, Thomas De Gendt was uiteraard de eerste renner om aan te vallen. Maar het was meer een zwanenzang. De Gendt werd meteen bijgebeend en achtergelaten, net als Bakelants en Biermans. De bergtrui en of ritzege waren plots heel ver weg voor de renner van Lotto-Soudal.

Het was vooral Eddie Dunbar die zijn collega’s onder druk zette zodat uiteindelijk slechts zes renners vooraan overbleven. In het peloton werd intussen ook geageerd. Miguel Angel Lopez en Mikkel Landa beseften dat ze elke hellende meter nodig zouden hebben om van hun achterstand op Roglic seconden af te knabbelen. En dus werd er aangevallen. Eerst Lopez, daarna Landa, uiteindelijk samen. Roglic? Die geraakte al snel geïsoleerd. Wat zal hij zich het uitvallen van Laurens De Plus nog vaak beklagen!

Vooraan pikte Brambilla de bergpunten weg, achteraan probeerden Landa en Lopez weg te rijden van het peloton Roglic. Oorlog op twee fronten, zo hebben we het graag. De leidersgroep vooraan groeide opnieuw aan tot een achttal maar met nog een steile helling in de straten van Pinerolo was het nog niet duidelijk wie zou winnen.

Eerste profzege Benedetti

Twee eerdere koplopers, Sutterlin en Boaro, lieten zich uitzakken tot bij hun kopmannen Lopez en Landa die op komst waren. Slim gezien maar Mitchelton-Scott hield in de groep Roglic het tempo hoog want ook Simon Yates wilde het verschil met het duo niet te hoog laten oplopen. Twee vragen moesten nog beantwoord worden: wie zou de etappe winnen en zou het duo Lopez - Landa erin slagen uit de greep van de andere favorieten te blijven?

Antwoord één: de slotklim in de straten van Pinerolo zorgde ervoor dat Dunbar, Brambilla en Capecchi voorop geraakten. Twee Italianen en een Ier, dat komt nooit goed. Uit de achtergrond keerden bijgevolg nog twee renners terug en het was de 31-jarige Cesare Benedetti die in Pinerolo zijn eerste profzege ooit boekte. Mamma Mia!

Antwoord twee: Landa en Miguel Angel Lopez hielden vooraan stand en hielden bij de aankomst nog achtentwintig seconden over op de groep Roglic. Veel energie verspeeld voor weinig bonus maar het bewijst wel dat Astana en Movistar zich nog niet hebben neergelegd bij de dominantie van Primoz Roglic die het zonder steun van ploegmaats moest zien te rooien.

Rituitslag:

1. Cesare Benedetti (Ita)

2. Damiano Caruso (Ita)

3. Eddie Dunbar (Ier) op 2”

4. Gianluca Brambilla (Ita)

5. Eros Capecchi (Ita)

Algemeen klassement:

1. Jan Polanc (Slo) de 2019,6km in 48u49’40” (gem. 41,361702km/u)

2. Primoz Roglic (Slo) op 4’07”

3. Valerio Conti (Ita) op 4’51”

4. Eros Capecchi (Ita) op 5’02”

5. Vincenzo Nibali (Ita) op 5’51”