Peperdure kankertherapie terugbetaald

Bij maar liefst 83 procent van de patiënten die de CAR-T-therapie kregen, kon hun bloedkanker binnen drie maanden onder controle gebracht worden.

Bij de therapie worden de bloedcellen zo aangepast dat ze de kankercellen aanvallen. Er is één nadeel: de kostprijs van dit schijnbare wondermiddel is immens hoog. Het gaat om, naar schatting, 400.000 euro per patiënt.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft nu beslist dat de therapie terugbetaald zal worden.

Er komt geld vrij voor 50 patiënten in het eerste jaar en nog eens 90 patiënten in het tweede jaar. ‘De behandeling biedt nieuw perspectief aan patiënten voor wie tot voor kort geen behandelmogelijkheden meer waren. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws’, zegt De Block.

Specifiek gaat het om jonge patiënten met acute lymfatische leukemie en oudere patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom die baat kunnen hebben bij de therapie.