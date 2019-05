Opnieuw patiënt opgenomen in het ziekenhuis met legionellabesmetting

Er is een opnieuw een patiënt met legionellabesmetting opgenomen in het ziekenhuis, in de regio rond het Oost-Vlaamse Evergem. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het totale aantal bevestigde patiënten staat daarmee op 26.

Het gaat om een man die op intensieve zorgen ligt. ‘Hij ontwikkelde zijn eerste ziekteklachten op 19 mei. We hebben hem nog niet uitgebreid kunnen bevragen en zijn link met de Gentse Kanaalzone is nog onduidelijk. We rekenen hem wel al als de 26ste patiënt in deze uitbraak’, zegt het Agentschap.

De eerste patiënt werd op 29 april opgenomen in het ziekenhuis. Er stierven al twee mensen door de besmetting, op 13 mei en op 15 mei. Enkele patiënten waren al uit het ziekenhuis ontslagen, acht verblijven nog op een gewone afdeling en vier mensen krijgen nog intensieve zorgen.

Bron opsporen

Een negenkoppig team, aangevuld met heel wat staalnemers en laboratoriummedewerkers, houdt al wekenlang een race tegen de klok om zo snel mogelijk de bron van de besmetting op te sporen en te vernietigen. Bij vijf bedrijven in de Gentse Kanaalzone werden sporen van legionella gevonden.

Het is niet zeker of die bron ooit gevonden zal worden, maar de onderzoekers kunnen het zoekgebied steeds preciezer in kaart brengen. Door te onderzoeken wanneer de patiënten precies ziek werden, kunnen ze nagaan in welke tijdsspanne de bron van de besmetting actief was. Ook het zoekgebied zelf werd bepaald op basis van de gegevens van de patiënten.