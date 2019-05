Greet Minnen krijgt dikke smakkerd van Alison Van Uytvanck op Roland Garros, Steve Darcis haalt hoofdtabel niet

Greet Minnen heeft zich donderdag geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Bij de mannen is Steve Darcis uitgeschakeld

De 21-jarige Greet Minnen (WTA 150) klopte op het Parijse gravel in de tweede voorronde de Russin Natalia Vikhlyantseva (WTA 119) in drie sets: 2-6, 6-2 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 2 minuten. Als beloning kreeg ze meteen een dikke smakkerd van haar partner, Alison Van Uytvanck.

Voor een plek in de hoofdtabel moet Minnen, die nog nooit de eindfase van een grandslam haalde, voorbij de Russin Sofya Zhuk (WTA 169). Die klopte Kathinka von Deichmann (WTA 218) uit Liechtenstein in 3-6, 6-3 en 6-4.

Foto: BELGA

Yanina Wickmayer (WTA 154) en Ysaline Bonaventure (WTA 115) overleefden eerder in Parijs de eerste voorronde niet. Wickmayer verloor van Vikhlyantseva, terwijl Bonaventure ten onder ging tegen de Duitse Antonia Lottner (WTA 149).

Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 55) en Kirsten Flipkens (WTA 59) staan rechtstreeks op de hoofdtabel.

Steve Darcis strandt in derde kwalificatieronde

Bij de mannen werd Steve Darcis (ATP 244) uitgeschakeld in de derde en laatste kwalificatieronde. De 35-jarige Luikenaar verloor in twee sets met 7-6 (7/3) en 6-3 van de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 120) op het gravel in Parijs. De wedstrijd duurde 1 uur en 31 minuten.

Foto: Photo News

Later op de dag probeert Kimmer Coppejans (ATP 181) zich te kwalificeren voor de hoofdtabel. Dan moet de West-Vlaming wel de Fransman Manuel Guinard (ATP 420) kloppen.

Arthur De Greef (ATP 185) sneuvelde eerder in de tweede ronde van de kwalificaties, Ruben Bemelmans (ATP 164) ging eruit in de eerste voorronde.

David Goffin (ATP 30) is als enige Belgische man al zeker van een stek op de hoofdtabel van het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.