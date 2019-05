Politici ongerust bij vrijlating Amerikaanse talibanstrijder na 17 jaar in cel

John Walker Lindh, een Amerikaan die in 2001 werd opgepakt toen hij voor de Taliban vocht, is donderdag vroegtijdig vrijgelaten uit de gevangenis. Lindh is een van de vele gevangenen uit de ‘oorlog tegen terreur’ die vrijkomen en dat baart de Amerikanen zorgen.

Nadat Lindh in 2002 als eerste Amerikaan gevangengenomen werd in de ‘oorlog tegen het terrorisme’ die de VS na 9/11 hadden uitgeroepen, werd de ondertussen 38-jarige man veroordeeld tot twintig jaar celstraf. Lindh komt nu drie jaar vroeger dan voorzien vrij uit de gevangenis in Terre Haute, Indiana, door goed gedrag. Hij krijgt wel strenge voorwaarden opgelegd, melden Amerikaanse media op gezag van Lindhs advocaat.

Lindh bekeerde zich tijdens zijn jeugd tot de islam. Hij werd eind 2001 opgepakt in de buurt van Mazar-i-Sharif in Afghanistan. Op zijn proces verklaarde de jongeman dat hij naar Jemen was gereisd om Arabisch te leren en dan naar Pakistan om de islam te bestuderen. Hij had zich daar naar eigen zeggen vrijwillig aangesloten bij de taliban om zijn moslimbroeders te helpen bij hun strijd. Lindh verklaarde ook dat hij nooit ‘tegen Amerika wou vechten’ en dat hij ‘terrorisme op elk niveau’ veroordeelde.

Toch publiceerde het magazine Foreign Policy in januari 2017 een rapport van het National Counterterrorism Center, dat verklaarde dat Lindh sinds mei 2016 ‘bleef oproepen voor een wereldwijde jihad en gewelddadige extremistische teksten schreef en vertaalde’. Volgens NBC schreef Lindh in 2015 bovendien een brief naar het radiostation KNBC uit Los Angeles, waarin hij zijn steun zou uitgesproken hebben voor terreurgroep Islamitische Staat.

Radicalisering detecteren

Verschillende Amerikaanse politici stellen zich dan ook vragen bij Lindhs vervroegde vrijlating en vragen zich af of reclasseringsambtenaren wel voldoende opgeleid zijn om radicalisering te kunnen detecteren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo noemt de vroegtijdige vrijlating ‘onbegrijpelijk en het bevattingsvermogen overstijgend’. ‘Hij bedreigt nog altijd de VS en gelooft nog altijd in de jihad die hij heeft gevoerd’, aldus Pompeo op Fox News.

Naast Lindh zullen de komende jaren nog tientallen gevangenen vrijkomen die in Irak en Afghanistan gevangengenomen werden door Amerikaanse troepen en veroordeeld werden voor aan terrorisme gerelateerde misdaden.