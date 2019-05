Peter Vandermeersch verhuist dan toch niet naar Parijs

Peter Vandermeersch wordt dan toch geen correspondent voor het NRC Handelsblad in Parijs. Hij gaat in Ierland de transformatie van INM mee begeleiden.

In maart was aangekondigd dat Vandermeersch (58) na negen jaar zijn functie als hoofdredacteur van het NRC zou inruilen voor de job als NRC-correspondent in Parijs. Maar: ‘Naar aanleiding van de stappen die Mediahuis wil zetten in Ierland, werd aan Peter gevraagd om zijn beslissing te overdenken’, stelt de mediagroep.

Onlangs deed Mediahuis een overnamebod op het Ierse Independent News & Media (INM), het grootste Ierse krantenbedrijf. Als de overname groen licht krijgt, ziet de mediagroep een rol weggelegd voor Vandermeersch. ‘Peter is meer dan twintig jaar getrouwd met een Ierse vrouw en kent het land én de mediasector bijzonder goed’, klinkt het.

Vandermeersch zal de integratie van INM in de groep mee begeleiden.

‘Zij die mij kennen weten dat dit voor mij een duivels moeilijk dilemma was’, zegt Vandermeersch. ‘In mijn borst huizen twee zielen: die van de schrijvende journalist en die van de leidinggevende in de media. Kiezen voor INM betekent, zo besefte ik, dat ik een baan én een leven waar ik mij de voorbije tijd op had verheugd, moet laten staan. Toch heb ik besloten om voor het Ierse dossier te gaan. Niet alleen omdat het een enorme uitdaging is, maar ook omdat ik een groot vertrouwen heb in de strategie die Mediahuis heeft uitgebouwd en nu verder wil ontwikkelen in Ierland.’

Eind 2014 werd NRC Media een onderdeel van Mediahuis, en NRC Handelsblad dus een zusterkrant van De Standaard. Van 1999 tot 2010 was Peter Vandermeersch hoofdredacteur van De Standaard. Eerder was hij er onder meer correspondent in Frankrijk.