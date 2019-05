N-VA eist ontslag van Groen-burgemeester na erkenning vaderschap van illegale vreemdeling

De N-VA-oppositie in Borgerhout gaat op de volgende districtsraad het ontslag vragen van districtsburgemeester Marij Preneel (Groen). Preneel kwam zopas in opspraak omdat ze tegen het advies van het Antwerpse parket in een illegale vreemdeling heeft erkend als vader van een pasgeboren kind. Zij blijft met klem verdedigen dat ze in dit dossier correct gehandeld heeft