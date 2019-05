Kentucky Fried Chicken opent dit jaar nog drie restaurants in Vlaanderen

In Vlaanderen openen dit jaar nog drie restaurants van de fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC). De primeur is voor het shoppingcentrum Wijnegem.

‘We hebben de rechten om de komende vijf jaar veertig locaties te openen in Vlaanderen en Brussel’, zeggen ondernemers Jan Peeters en Mathé Heeren, die voor de uitrol de Benelux Food Group oprichtten. Die vestigingen komen zowel in stadscentra als met drive-ins langs invalswegen.

Na de zomer moeten drie restaurants openen. Behalve om het restaurant in Wijnegem gaat het om vestigingen in Limburg en Oost-Vlaanderen.

De allereerste KFC in België opent binnenkort in het Brusselse Noordstation, was eerder al bekendgemaakt. De vestiging wordt uitgebaat door Autogrill België, die de rechten op KFC’s op snelwegparkings en in stations kreeg.

Er is nog een derde speler aangeduid. Die mag de kippenrestaurants openen in Wallonië en Brussel.

KFC zelf had eerder aangegeven op termijn ruimte te zien voor zowat 150 restaurants in België. Donderdag viel er bij het merk geen extra informatie te rapen.

KFC is een wereldspeler met 22.000 restaurants in 135 landen en is eigendom van de Amerikaanse gigant Yum!, het bedrijf dat ook de eigenaar is van ketens als Pizza Hut en Taco Bell.