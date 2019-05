Zowel Brexit-kopstuk Nigel Farage als de extreemrechtse activisten Tommy Robinson en Carl Benjamin van de United Kingdom Independence Party (Ukip) incasseerden al een of meerdere zuivelsalvo’s. De protestactie – ‘milkshaking’ gedoopt – vervangt het bekogelen met eieren of taarten.

Het rauwe ei dat een jongeman zorgvuldig op het achterhoofd van de Australische conservatieve senator Fraser Anning petste, is al achterhaald. In het Verenigd Koninkrijk straffen activisten rechtse politici nu af met een milkshake als projectiel. Op Twitter werd de hashtag #SplashTheFash in het leven geroepen, verwijzend naar de vermeende fascistische allures van eerste doelwit Tommy Robinson.

Professor Europese politiek Kevin Featherstone (London School of Economics) verklaart de protestacties aan The New York Times. ‘Het slachtoffer maakt zichzelf belachelijk én het bevuilt zijn of haar politieke aura’, stelt hij. Ook Benjamin Franks, expert politieke filosofie aan de University of Glasgow, benadrukt de efficiëntie van ‘milkshaking’: ‘Het is makkelijk verkrijgbaar en het ziet ook onverdacht uit. Althans tot voor kort.’

Hoewel melk al een tijdje als een verwijzing naar white supremacy gebruikt wordt in de internetcultuur, lijkt die symbolische waarde volgens Franks nu op zijn kop te staan.

Langeafstandsschot

Robinson, adviseur bij de Ukip en voormalig leider van de anti-islamitische beweging English Defence League, mocht dus de eerste in ontvangst nemen. In twee dagen tijd kreeg hij de witte smurrie tweemaal op zich gekogeld. Op 1 mei bleek het volgens de video een langeafstandsschot, waarna te zien is hoe zijn aanhangers de dader achterna renden. De dag daarop kreeg hij de volle lading van dichtbij. Bezorger van dienst Danyaal Mahmud beweerde later in de Britse krant The Observer dat Robinson hem ‘beledigd had’ tijdens hun gesprek op straat en hij ‘op dat moment toevallig een milkshake bij de hand had’.

In de week van 20 mei mocht Carl Benjamin al tot vier keer de melk van zijn gezicht wrijven. De kandidaat voor de Europese parlementsverkiezingen wordt verdacht van de verkrachting van Labour-parlementslid Jess Philips.

Binnen het vizier lag Nigel Farage tijdens een van zijn campagnes op maandag. Farage ligt met zijn Brexit Party goed in de peilingen: volgens YouGov haalt de eurosceptische partij 37 procent van de stemmen. Op Twitter wees Farage de ‘geradicaliseerde blijvers’ de vinger, doelend op de tegenhangers van het vertrek van het VK uit de Europese Unie.

Niet alleen politici bleken het doelwit. Woensdag viel ook een journalist van de Amerikaanse rechtse nieuwssite Breitbart News ten prooi aan gelijkgezinde activisten.