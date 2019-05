‘We mogen kijkplezier na een ongeval niet tolereren’

Een honderdtal bestuurders kreeg woensdag een boete van de politie, nadat ze beelden gemaakt had van een ongeval op de E40. Een filmpje van een Duitse agent die chauffeurs aanspreekt op ‘ramptoerisme’ gaat viraal. ‘Er moet meer burgerbesef komen’, vindt Carlo Medo, woordvoerder van politievakbond NSPV.

De E40 richting Brussel was woensdag urenlang versperd, nadat een vrachtwagen dwars over de rijbaan terechtgekomen was. Dat had urenlange files tot gevolg, niet alleen op de autosnelweg, maar ook in de ruime omgeving ervan.

In de omgekeerde richting stond al snel een kijkfile. ‘Chauffeurs remmen als ze blauwe zwaailichten zien’, zegt Medo. ‘Dat creëert gevaarlijke situaties.’ Ramptoerisme is van alle tijden, maar krijgt door de opkomst van sociale media een nieuwe dimensie. Soms verschijnen de beelden van een ongeluk online nog voor de politie de familie van het slachtoffer kon informeren. ‘Het is al gebeurd dat families via sociale media vernamen dat iemand niet meer naar huis zou komen’, bevestigt Sarah Frederickx, woordvoerder van de federale politie. De federale politie roept daarom iedereen op om dergelijke foto’s niet te delen. ‘Zoiets wens je niemand toe.’

Medo pleit voor meer discipline als het aankomt op gebruik van sociale media. ‘Foto’s en video’s van ongelukken delen brengt alleen maar verwarring en miserie teweeg. Hou rekening met de menselijkheid.’

‘Een ongeval is altijd heel erg, mensen lijden. We mogen op dat moment het kijkplezier niet tolereren als maatschappij’, vindt Medo.

Strafbaar

Het gebruik van een telefoon achter het stuur is strafbaar, dus ook foto’s nemen is verboden. Wie gevat wordt, krijgt een boete, maar dat hoeft niet altijd door een agent zelf te gebeuren. Woensdag werd de kijkfile in de richting van Gent in de gaten gehouden door een camera. Wie in het passeren met de gsm foto’s nam of een filmpje opnam, mag een minnelijke schikking van 116 euro in de bus verwachten.

‘Enerzijds willen we met deze actie de kijkfiles verminderen en anderzijds stellen we vast dat er in files ook vaak ongevallen gebeuren. Niet zelden is de oorzaak afleiding, bijvoorbeeld door het hanteren van een gsm-toestel. Dergelijke controles zullen nog gebeuren’, laat de federale wegpolitie weten.

‘De veiligheid is het allerbelangrijkste’, zegt Frederickx. ‘Wie zich in een kijkfile concentreert op het ongeval loopt veel risico om zelf in een ongeval terecht te komen. De focus is weg. En chauffeurs hebben onbewust de neiging om naar het ongeval toe te rijden. Hou het stuur dus goed in de hand.’

Niet nieuw

Ramptoerisme is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Vanuit de psychologie is die sensatiezucht perfect te verklaren. ‘Het past in de activatietheorie’, zegt crisis­psycholoog Erik De Soir (Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie) hierover eerder aan De Standaard. ‘In een toestand van verhoogde opwinding vallen we terug op dominant gedrag, het gedrag waarin we geconditioneerd zijn. En aangezien we dag in dag uit met onze telefoon in de weer zijn, is het inmiddels aangeleerd gedrag om hem te pas en te onpas boven te halen. Sta je in de file en nader je blauwe zwaailichten, dan raak je “geactiveerd” en begin je beelden te nemen. En als die beelden gedeeld worden en daarna geliket of becommentarieerd, dan maakt dat dopamine los, het belonende stofje in de hersenen dat ons verslaafd maakt.’

In België zullen agenten niet zo snel het gedrag van een Duitse agent overnemen. De agent in kwestie confronteert betrapte chauffeurs met hun gedrag. ‘Maar we begrijpen de reactie van die agent wel’, zeggen zowel Medo als Frederickx. ‘We moeten vooral oproepen tot respect’, besluit Medo.