Man kritiek na aanval met landhak, buurman dood teruggevonden

Een 74-jarige man uit Lichtaart werd woensdagmiddag rond 13.45 uur in kritieke toestand aangetroffen op een weg naast zijn woning. Hij had een landhak, een handwerktuig om de grond om te woelen, in het hoofd. Bij een huiszoeking werd zijn buurman dood aangetroffen.

Volgens de wijkagent had de 74-jarige man al geruime tijd ruzie met zijn buurman. Tijdens een huiszoeking werd die buurman, een man van 57 jaar, dood aangetroffen. Op dit moment heeft het parket van Antwerpen aanwijzingen dat de man zichzelf van het leven heeft beroofd, nadat hij zijn buurman had aangevallen. Het verdere onderzoek zal daar duidelijkheid over moeten scheppen.

Er is een voorgeschiedenis van een twist tussen de twee alleenstaande mannen, waarbij ook een opsporingsonderzoek loopt. De wijkagent heeft recent bemiddeld. De aanleiding zal ook verder onderzocht worden.

De onderzoeksrechter, het parket, de wetsdokter en het lab zijn woensdagavond ter plaatse afgestapt. Het verdere onderzoek wordt gevoerd door de lokale politie onder leiding van de onderzoeksrechter.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.