Nieuwe wending in modellencarrière Naomi Campbell

Naomi Campbell mocht woensdag 49 verjaardagskaarsjes uitblazen, en vierde dat met een nieuw contract bij het Londense modellenbureau Models1.

Ze begon met modellenwerk toen ze vijftien jaar oud was, en Naomi Campbell lijkt ook na een carrière van 35 jaar nog niet van plan om er snel mee te stoppen. Het Britse topmodel, dat geldt als een zwart rolmodel in de modewereld, tekende woensdag op haar 49ste verjaardag, een nieuw contract bij het Londense Models1, zo meldt Vogue.

Dat modellenbureau heeft naast Campbells generatiegenoten Linda Evangelista en Yasmin Le Bon ook Twiggy (69), Jan de Villeneuve (74) en Daphne Selfe (90) onder contract.

Dat de houdbaarheidsdatum van Campbell nog niet is overschreden, blijkt uit haar laatste campagne voor het beautylabel Nars, waarvoor ze naakt poseerde. Eerder dit jaar mocht ze ook de modeshow van Valentino tijdens de haute-coutureweek in Parijs afsluiten, in een volledig transparante jurk.