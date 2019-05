KV Mechelen vangt bot bij rechtbank: voetbalbond mag tuchtprocedure in operatie Schone Handen voortzetten

De Brusselse ondernemingsrechtbank in kort geding heeft beslist dat de tuchtzaak die de Belgische Voetbalbond (KBVB) voert naar matchfixing tegen KV Mechelen en Waasland Beveren mag doorgaan.

KV Mechelen, gesteund door Waasland-Beveren, vroeg dat de tuchtprocedure bij de Belgische Voetbalbond (KBVB) zou geschorst worden tot er een definitieve uitspraak is in het strafdossier. Of tenminste tot alle partijen inzage hebben gekregen in het strafdossier.

De rechter van de burgerlijke rechtbank volgde die argumentatie niet. Een zware klap voor KV Mechelen en Waasland Beveren, maar de uitspraak komt de voetbalbond en betrokken partijen zoals Lokeren, Beerschot en Tubeke goed uit. Zij willen zo snel mogelijk een uitspraak van de van de Geschillencommissie van de KBVB over de zaak. Die uitspraak komt er normaal gezien voor 30 juni. Zaterdag pleit bondsprocureur Kris Wagner voor de Commissie. Die heeft eerder al strenge straffen gevraagd voor de betrokken clubs: geen promotie naar 1a voor KV Mechelen en degradatie naar 1b voor Waasland Beveren.