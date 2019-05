De Franse actrice Marion Cotillard is een graag geziene gaste op het filmfestival van Cannes, maar de outfit die ze uitkoos voor de filmpremière van ‘Matthias et Maxime’ zal de organisatoren allicht hebben doen zweten. De Oscarwinnares kwam niet opdagen in een glamoureuze avondjurk, zoals de ongeschreven dresscode voorschrijft, maar koos voor zwarte shorts, een croptop en een denim kimono die op heel wat plekken was gescheurd, uit de collectie van Balmain. Ter verdediging: ze had wel hoge hakken aan.