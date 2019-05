Theresa May stelt publicatie Brexitwet opnieuw uit

De Britse premier Theresa May heeft de publicatie van haar Brexitwet - de ‘Withdrawal agreement bill’ - opnieuw uitgesteld. Het wakkert de geruchten aan dat May na alle kritiek niet langer van plan is de wet nog in haar huidige vorm voor te leggen aan het parlement.

De Withdrawal agreement bill - ‘Wab’ genoemd in de Britse pers - is de wet die nodig is om het Brexitakkoord met de Europese Unie om te zetten in de Britse wetgeving. Omdat dat echtscheidingsakkoord maar niet door het parlement geraakt, gooide de Britse premier May het begin deze week over een andere boeg: in ruil voor steun voor haar ‘Wab’ legde ze een tiental toegevingen op tafel, waaronder de belofte een stemming over een tweede brexitreferendum toe te laten.

Dat laatste is de Brexitvoorstanders in haar partij en een groot deel van haar regering in het verkeerde keelgat geschoten. Het gonsde woensdag de hele dag van de geruchten dat May zou moeten opstappen onder toenemende druk van een groot deel van haar regering, maar buiten het ontslag van minister Andrea Leadsom gebeurde er voorlopig niets.

De Brexitwet zou normaal gezien op vrijdag 7 juni in tweede lezing worden voorgelegd aan het parlement. May zou de tekst vrijdag publiceren. Maar de eerste minister lijkt haar kar nu te hebben gekeerd.

Overleg met ministers

In de parlementaire agenda voor de komende weken is alvast geen spoor terug te vinden van de Withdrawal agreement bill. En de publicatie van het document zou nu pas gebeuren in de week van maandag 3 juni, kondigde partijgenoot Mark Spencer donderdag aan.

Volgens haar woordvoerder plant May de hele dag nog overleg met haar ministers in de regering over de Withdrawal bill. ‘De eerste minister luistert naar haar collega’s over de wet, en zal die nog verder bespreken’, klonk het. Dat lijkt alvast te insinueren dat May nog steeds denkt dat ze kan aanblijven.