Agent die arrestant sloeg vrijgelaten

Op een videofilmpje is te zien hoe een politie­man (32) een arrestant op het hoofd slaat en schopt. De agent werd opgepakt, maar het Brusselse parket liet hem na verhoor opnieuw vrij. Dat melden het Brusselse parket en zijn advocaat Sven Mary.

‘Mijn cliënt zal wel vervolgd worden voor de correctionele rechtbank’, zegt Mary. ‘Hij geeft zelf ook toe dat zijn daden verwerpelijk en ontoelaatbaar waren.’

Het Brusselse parket opende een opsporingsonderzoek naar de agent van de lokale politie Brussel West. Er werden onderzoeksdaden bevolen, zoals het verhoor van de verdachte (de politieman) en het slachtoffer, en de agent werd op non-actief gezet. Dat gebeurde in afwachting van een beslissing door het politiecollege over zijn schorsing. Er is ook een proces-verbaal opgesteld en een intern onderzoek geopend tegen de politieman. Hij werd donderdagvoormiddag ter beschikking gesteld van het Brusselse parket, maar werd na verhoor vrijgelaten.

'Het onderzoek loopt verder en na afloop zal hij naar alle waarschijnlijkheid gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank', zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. 'Op dergelijke feiten staan onder meer gevangenisstraffen tot twee jaar. De man bekent de feiten en verklaart dat hij gehandeld heeft onder invloed van de stress en de adrenaline die de achtervolging hadden veroorzaakt.'

Beelden

De feiten dateren van de nacht van maandag op dinsdag, de beelden werden dinsdag verspreid. Daarop is te zien hoe een eerste agent een man overmeesterd heeft en op de grond geduwd heeft in de Pastorijstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Daarna komen andere agenten aangereden in een terreinwagen. De agent die achter het stuur van die terreinwagen zat, stapt vervolgens uit en trapt de overmeesterde man tweemaal tegen het hoofd. Hoewel de eerste politieman meteen ‘stop’ roept, dient de tweede agent de overmeesterde man nog twee vuistslagen toe, ook op het hoofd. Volgens Caroline Vervaet, woordvoerster van de politie Brussel-West, werd de man verdacht van diefstal of inbraak.