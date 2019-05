Sandra Bekkari dit najaar niet op VTM

Voorlopig komen er geen nieuwe afleveringen van 'Open keuken', het dagelijkse VTM-programma rond gezonde voeding. Voedingsdeskundige Sandra Bekkari last een tv-pauze in.

Sandra Bekkari (45) was de voorbije twee jaar dagelijks op VTM te zien met Open keuken, het programma rond lichte en gezonde voeding. Daar komt nu (voorlopig) een einde aan: Bekkari wil deze zomer en in het najaar enkele nieuwe projecten lanceren die moeilijk te combineren vallen met de opnames.

'Ik bedank VTM, mijn team én mijn kijkers voor de vier mooie seizoenen en de in totaal 300 afleveringen. Kiezen is altijd een beetje verliezen. Ik popel om dit najaar een nieuw concept voor te stellen dat onder meer zal bestaan uit een boekenreeks, een evenement en tal van andere food-initiatieven. Ik bouw voort aan mijn werk om een gezonde levensstijl nog makkelijker in ieders leven te passen', zegt ze.

Bekkari nam in de zomer van 2017 de fakkel over van Sofie Dumont, die eind vorig jaar wel drie weken lang mocht terugkeren met nieuwe afleveringen van De feest­keuken. Bekkari klom met Open keuken doorgaans vlot over de 200.000 kijkers en wist vooral een jong publiek aan te trekken.

Wie Bekkari dit najaar opvolgt, en of opnieuw wordt ingezet op een culinair programma, is voorlopig nog niet bekend. Davy Parmentier, creatief programmadirecteur bij VTM, sluit alvast niet uit 'dat er in de toekomst nog samenwerkingen komen met Sandra Bekkari'.