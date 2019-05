Zuid-Korea trekt stekker uit gemengde Koreaanse vrouwenhockeyploeg

Noord- en Zuid-Korea zullen op de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar niet aantreden met een gemengd team in het vrouwenhockey. Dat heeft de Zuid-Koreaanse hockeybond donderdag laten verstaan. Noord-Korea zou onvoldoende meewerken aan het project, klinkt het in het zuiden.

In juni staat er in Ierland een olympisch kwalificatietoernooi op de planning, maar daar zal alleen een Zuid-Koreaanse ploeg aantreden. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had eerder wel groen licht gegeven voor een gemengd Koreaans team, maar zo ver komt het dus niet.

“Wij hebben meerdere malen onze vraag gesteld aan Noord-Korea maar geen antwoord ontvangen”, luidt het bij de Zuid-Koreaanse hockeybond. “Dit heeft geen invloed op eventueel andere gemengde teams. Als er een wederzijdse wil is, zullen de discussies hierover verder lopen.”

De laatste tijd is er een dooi ingetreden tussen beide Korea’s. Tijdens de voorbije Winterspelen in 2018 traden de twee landen aan in een Verenigd Koreaans ijshockeyteam. Noord- en Zuid-Korea wandelden toen onder één vlag tijdens de openingsceremonie. Nadien namen er ook gemengde teams deel aan de Aziatische Spelen en het WK handbal.