Emma Plasschaert zakt naar vierde plaats op EK zeilen

Zeilster Emma Plasschaert is woensdag op het EK Laser Radial in het Portugese Porto van de tweede naar de vierde plaats gezakt. De regerende wereldkampioene stelde in de vijfde regatta teleur met een 26e plaats, gevolgd door een tweede plaats in de zesde regatta.

De Deense Anne-Marie Rindom werd respectievelijk derde en tweede, en behield daarmee haar leidersplaats. Met negen punten heeft ze een comfortabele voorsprong op de Finse Tuula Tenkanen (21 punten). De Nederlandse titelverdedigster en olympisch kampioene Marit Bouwmeester is derde met 26 punten, ex aequo met Plasschaert, die vorig jaar brons pakte. Ook in het Open-klassement is Plasschaert vierde, de eerste niet-Europese is de Chinese Dongshuang Zhang (29) op de vijfde plaats. Maité Carlier staat op het EK op de 56e plaats, met 151 punten.

Wannes Van Laer is na zes regatta’s in de Laser Standard 35e met 87 punten. William De Smet moet met 101 punten achter zijn naam vrede nemen met de 42e plaats.

Op het EK Laser Radial bij de mannen is Simon De Gendt met een dertiende plaats en 66 punten de beste Belg, Jan Heuninck volgt op de 31e plaats met 125 punten. Beiden komen ook in aanmerking voor de U21-ranking.

# Belga context ## Related picture(s) [EK zeilen - SPAIN LANZAROTE BOIC COIB CAMP...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)