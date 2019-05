Onderzoek naar manager Bahrain Merida in operatie Aderlass

De operatie Aderlass blijft de wielerwereld beroeren. Nadat eerder in deze Giro de Sloveense renner Kristijan Koren van Bahrain Merida voorlopig geschorst werd wegens mogelijke betrokkenheid bij de zaak, wordt nu ook de rol van Milan Eržen onderzocht. Dat bevestigde de UCI aan Cyclingnews. De Sloveen Eržen is de algemeen manager van Bahrain Merida, maar ook voormalig begeleider van zijn landgenoot en topfavoriet in de Giro Primož Roglic.

In de zogenaamde 'operatie Aderlass' is de Duitse dokter Mark Schmidt de spilfiguur. Die werd eind februari opgepakt in zijn kabinet in het Duitse Erfurt. Hij zou een bloeddopingnetwerk hebben opgezet waarbij 21 atleten uit acht landen en vijf sporten betrokken zijn. De bom barstte in het langlaufen maar onder meer ook voormalige topspurter Alessandro Petacchi zou één van hen zijn. Er loopt ook een onderzoek tegen de Sloveense oud-renner Borut Bozic. Die laatste is sportdirecteur bij Bahrain Merida.

Ook de rol van de algemeen manager van de ploeg, Milan Eržen, wordt door de UCI onderzocht. Eržen wordt beschouwd als de godfather van het Sloveense wielrennen en de UCI bevestigde aan Cyclingnews dat het als sinds 2015 ‘nauwlettend de activiteiten heeft gevolgd van verschillende Sloveense individuen, inclusief renners, ondersteunend personeel van renners en teammanagementpersoneel voor hun potentiële rol in een aantal verschillende onderzoeken, nog voordat operatie Aderlass bestond’.

Slecht nieuws voor Bahrain Merida en Roglic

Dat is allemaal slecht nieuws voor Bahrain Merida, het team dat Eržen oprichtte voor prins Nasser bin Hamad Al Khalifa van Bahrein. Maar ook de naam van Primož Roglic, de topfavoriet in deze Giro, wordt gelinkt aan Eržen. Roglic reed tussen 2013 en 2015 immers voor het Adria Mobil Continental-team van Eržen, voor hij naar het huidige Jumbo-Visma verhuisde.

‘Alle implicaties voor mijn betrokkenheid bij Aderlass zijn absoluut onjuist en ongegrond’, was de enige reactie van Eržen.