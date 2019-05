Meer dan helft kandidaten voor het eerst op kieslijst

20/03/2019

‘Vertrouwen is noodzakelijk in een democratie, maar controle is beter’

Wie schrijft in werkelijkheid de wet? De vraag gaat recht naar het hart van de federale macht. Rond the powers that be zoemt een select gezelschap van topadvocaten, -academici en -consultants als bedrijvige bijen in een korf. Maar hoe onafhankelijk zijn zij en wat staat ertegenover? De Standaard-journalisten Marjan Justaert en Christof Vanschoubroek werpen een blik op een wereld die doorgaans het daglicht niet ziet. Aflevering 4 (slot): interview met minister van Justitie Koen Geens.