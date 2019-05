Britse kranten nemen al afscheid van Theresa May

‘Het einde van de weg’, ‘tranen op de achterbank’ en ‘Tearesa’. Na de dramatische dag die de Britse premier Theresa May gisteren beleefde, nemen de Britse kranten vandaag al afscheid van haar.

Mocht iemand er nog aan twijfelen dat de dagen van de Britse premier zo goed als geteld zijn, dan laten de Britse ochtendkranten daarover donderdag weinig twijfel bestaan. Het meestgebruikte beeld is dat van May die op de achterbank van haar dienstwagen met betraande ogen in de lens kijkt.

The Daily Mirror is een van de tabloids die dat beeld gebruikt, naast de kop ‘Tears in the back seat’ (Tranen op de achterbank). De krant schrijft dat het afscheid van May doet denken aan de laatste dagen van Margaret Thatcher als premier. Ze plaatst daarbij een foto van een eveneens erg emotionele Thatcher, bij haar vertrek in 1990.

MIRROR: Tears in the back seat 2 #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/OYNfOUjr5D — Neil Henderson (@hendopolis) May 22, 2019

The Sun gebruikt hetzelfde beeld, maar kiest (zoals vaker het geval) voor een woordspeling als kop. ‘Tearesa’, zo luidt de vondst. De krant beschrijft haar als ‘geïsoleerd en opgesloten in nummer 10’, verwijzend naar de ambtswoning van de Britse premier, 10 Downing Street.

‘Laatste krachtmeting’

In The Guardian klinkt het dan weer dat May ‘krampachtig vasthoudt aan de macht, opgesloten in nummer 10’. De krant schrijft dat ze voor de grimmige keuze staat ‘zelf op te stappen, of eruit te worden gegooid door haar eigen partij’.

The Guardian front page, Thursday 23 May 2019: Barricaded inside No 10, May clings on to power pic.twitter.com/7tN3RyXyvA — The Guardian (@guardian) May 22, 2019

The Daily Express vraagt zich af ‘hoeveel May nog kan verdragen’, al is het lang niet de eerste keer dat die vraag wordt gesteld. ‘De laatste krachtmeting is in zicht’, luidt het.

‘Pijnlijk om te zien’

Op de frontpagina van The Daily Telegraph geen foto van Theresa May, maar van de gisteren opgestapte minister Andrea Leadsom. In een messcherp commentaarstuk omschrijft de krant haar als ‘een kraker die 10 Downing Street bezet houdt’, en luidt het dat ‘het gebrek aan eigenwaarde bij May pijnlijk is om te zien’.

The Daily Mail tenslotte kopt ondubbelzinnig dat May ‘het einde van de weg’ heeft bereikt, en verwacht morgen te horen wanneer de premier daadwerkelijk zal opstappen. De krant spreekt over gisteren als een ‘dag vol rampspoed waarbij met messen is gezwaaid’.