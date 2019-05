Deutsche Bank mag van rechter financiële gegevens van Trump aan Congres doorspelen

Deutsche Bank en het Amerikaanse Capital One mogen de financiële gegevens van de Amerikaanse president Donald Trump aan het Congres doorspelen. Dat heeft een rechter in New York woensdag geoordeeld. Daarmee bijt Trump voor de tweede keer deze week in het zand. Zijn advocaten gaan wellicht in beroep.

De president en zijn kinderen hadden een rechtszaak aangespannen om te verhinderen dat de twee grootbanken details over zijn financiën aan het Congres zouden bekendmaken. Dat Congres, waarin de Democraten het Huis van Afgevaardigden controleren, had aan de banken om die gegevens gevraagd, in het kader van het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse politiek.

Trump stelde eerder dat de vraag aan de banken ‘opdringerig en overdreven’ was. Hij meende ook dat er ‘geen juridische basis’ is om zijn bankgegevens bekend te maken.

Deutsche Bank geldt als de huisbankier van de familie Trump. Ook in de jaren 1990, toen veel van zijn projecten over de kop gingen, bleef de bank geld lenen aan het Trump-imperium. Deutsche Bank zou zo’n 330 miljoen dollar hebben uitstaan bij de bedrijven van de Amerikaanse president.