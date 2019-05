Telenet Giants Antwerp grossiert in prijzen op Basketbal Awards met Speler van het Jaar, Coach van het Jaar én MVP

De Basketbal Awards in Lint bracht vooral veel succes voor Telenet Giants Antwerp. Ismael Bako werd verkozen tot Belgische Speler van het Jaar, Paris Lee werd verkozen tot MVP (alle nationaliteiten) en Roel Moors tenslotte tot Coach van het Jaar.

De trofee van Belgische Speler van het Jaar van Het Nieuwsblad is aan zijn 61ste editie en is de op één na oudste sportprijs in België. In 1959 was Sinjoor Jef Egyel van Antwerpse de winnaar, in 2019 is Leuvenaar Ismael Bako van Telenet Giants Antwerp de beste Belg van de EuroMillions League. Bako is in de selectie van coach Roel Moors een belangrijke pion en was ook dominant in de Champons League. Hij werd verkozen trouwens tot beste center van het kampioenenbal. “Als je ziet welke namen op de erelijst fonkelen van Belgische Speler van het Jaar dat is het een eer om deze trofee te winnen. Uiteraard primeren in een ploegsport de collectieve prijzen. De winst in de Beker van België en de derde plaats in de Champions League waren tot nu toe onze hoogtepunten. Na het behalen van de polepostion gaan we nu voor de titel,” zei Ismael Bako. “Ja, er is veel interesse vanuit het buitenland. Ook uit Spanje, dat ga ik niet ontkennen,” aldus nog Ismael Bako.

Roel Moors (40) van Telenet Giants Antwerp werd dan weer verkozen tot Coach van het Jaar in de EuroMillions League. Moors werd deze campagne ook al verkozen tot beste coach in de Champions League. In België is het na zijn debuutseizoen in 2016 zijn tweede uitverkiezing in dit referendum. Moors werd in zijn carrière ook viermaal Belgische Speler van het Jaar. Hij is de enige in het Belgische basketbal die zowel de trofee Speler als Coach van het Jaar op zijn palmares heeft staan. “Dit is uiteraard een mooie erkenning, maar collectieve prijzen zoals dit jaar de Beker van België staan toch bovenaan mijn bucketlist,” aldus Moors.

De MVP-trophy (alle nationaliteiten) ging naar Paris Lee (24). De Amerikaanse guard van de Giants kent een knap seizoen bij de Sinjoren. Lee is een floorleader die scoort en laat scoren en leidde de Giants mee naar bekerwinst, brons in de Champions League en de poleposition na de reguliere fase Hij werd ook Ster van de Coaches van Het Nieuwsblad. Die uitslag werd mee verwerkt in de MVP-trophy. “Erkenning krijgen van onder meer coaches is prachtig. Na de winst in de Cup zou de titel de kers op de taart zijn,” aldus Lee, die volgend seizoen waarschijnlijk bij AEK Athene aan de slag gaat.

Laure Resimont wint trofee Belgische Speelster van het Jaar en MVP

Laure Resimont was in het Belgische vrouwenbasketbal de grote triomfator op de Basketbal Awards in Lint. De 21-jarige Mechelse won zowel de trofee van Belgische Speelster van het Jaar als MVP (alle nationaliteiten).

Het gaat snel voor de 21-jarige Belgian Cat van Sint-Katelijne-Waver. In 2017 werd ze uitgeroepen tot Belofte van het Jaar, in 2018 werd ze Belgische Speelster van het Jaar en deze campagne deed ze een “Salumuke” en won dus naast de trofee Belgische Speelster van het Jaar ook de MVP-trophy (Most Valuable Player- alle nationaliteiten). “Dit is ongelooflijk en ik bedank vooral de coaching staf en mijn ploegmaats. Met een jong SKW kenden we dat ook een schitterend seizoen,” zei Resimont die tekende voor een waanzinnig gemiddelde van 23 punten en 6 rebounds. “We bereikten de finale van de Beker van België en de play-offs en misten net een ticket voor de tweede ronde van de FIBA Europe Cup. Dit met een team dat gemiddeld nog geen 20 jaar was,” zei Resimont die Europees gemiddeld 18 punten liet optekenen. Resimont verlaat, in het spoor van andere Cats zoals Kim Mestdagh, Jullie Allemand en Antonia Delaere, de Belgische competitie voor de sterke Franse LFB. “Bij Tarbes hoop ik een nog sterkere speelster te worden. Maar nu gaat alle aandacht naar de voorbereiding met de Belgian Cats. Ik ga alles uit de kast halen om bij de definitieve twaalf te geraken voor het EK komende zomer in Servië,” aldus nog Resimont.

Lifetime Achievement Award voor Willy Steveniers

Op de Basketbal Awards in Lint ontving Willy Steveniers de Lifetime Achievement Award. De Keizer van het Belgische basketbal werd in december 80 jaar oud, maar is nog steeds niets van zijn looks verloren en straalde, ietwat geëmotioneerd, toen hij op een staande ovatie werd getrakteerd. Steveniers werd viermaal uitgeroepen tot Belgische Speler van het Jaar, veroverde een Europese selectie en werd in die wedstrijd uitgeroepen tot beste Speler van Europa. Hij gaf tal van spelers, onder meer Roel Moors en Didier Mbenga, individuele training.

Becky Massey volgt tweelingzus Billie op

De trofee van Belgische Belofte van het Jaar bij de vrouwen blijft bij de familie Massey en bij Sint-Katelijne-Waver. De 19-jarige Becky Massey volgt op de erelijst immers tweelingzus Billie op. Becky was één van de sterkhouders afgelopen seizoen bij SKW en tekende voor een gemiddelde van 10 punten, 8 rebounds en 2 assists. Komende zomer gaat ze met de Young Cats en met zus Billie op zoek naar succes op het WK U19 en EK U20. Leuk detail de zusjes Massey verjaren op dezelfde dag (21 maart) als Tito Casero, die wel drie jaar ouder is, de Belofte van het Jaar bij de mannen.