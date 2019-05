Osimhen doet Charleroi verder dromen van Europees voetbal

Charleroi speelt zondag tegen Antwerp voor het laatste Europese ticket. Het wint de finale van Play-off 2 tegen Kortrijk. Spits Osimhen maakte met twee doelpunten een vroege achterstand ongedaan.

Het begon voor Kortrijk ook al redelijk dramatisch, toen topscorer Avenatti al na twee minuten herviel in zijn liesblessure en de match moest staken. Maar die koude douche sloeg een halve minuut later al meteen om in dolle vreugde toen zijn vervanger Imoh Ezekiel zich op kracht fluks doorzette en zomaar doelman Riou lobde – de Nigeriaan stond precies 25 seconden op het veld. Dat was schrikken voor de bezoekers – in de laatste acht matchen zeven clean sheets - ze moesten meteen hun defensieve plannen herzien. Dat gebeurde wel, met het “vuur” dat coach Felice Mazzu had voorspeld. Beetje bij beetje kwamen ze in de wedstrijd, maar het samenspel was te slordig om een door een sterke Kagelmacher achterin goed georganiseerd KVK te verontrusten, alleen een ver schot van Hendrickx zorgde voor wat gevaar.

Kortrijk, een paar keer flink uitbrekend, leek de zaak best onder controle te hebben, het Waalse verzet bleef beperkt tot bitsig middenveldspel. Maar dan was daar plots Osimhen, al de hele tijd rumoerig. De volley van de Nigeriaan, gelost door Hines-Ike, op hoekschop van Bruno was verschroéiend. Osimhen: topspits, tweette Franky Van der Elst meteen.

Een kopstootje van Hines-Ike was het enige antwoord dat KVK nog had, aan de rust leek de match gekanteld.

Want de Zebra’s duwden in de tweede helft meteen door. Kortrijk probeerde wel het evenwicht te herstellen maar miste voorin duidelijk het aanspeelpunt Avenatti. En net toen het wél leek te lukken was daar weer Osimhen. Uit het niets won hij op een doorsteek van Angelia het duel van Kagelmacher en doelman Bruzzese was meteen kansloos (1-2). Alle gelijk, meneer Van der Elst. Het was godgeklaagd voor de Kerels. Net als in de reguliere competitie kregen de Carolo’s een 1-0 achterstand, ook al toegediend door Ezekiel, omgebogen naar 1-2.

Want de thuisploeg ging nog wel verwoed knokkend voor elke bal op zoek naar de gelijkmaker en drukte in een bitsig matcheinde Charleroi nog wel helemaal weg. Maar KVK geraakte niet meer aan de gelijkmaker, alleen Ezekiel kwam er nog even echt dicht bij. En in de slotminuut moest Riou nog knap een knal van D’Haene uit doel ranselen. Maar de Zebra’s die in slotfase verzuimden de counters af te maken, hielden in een beklijvend en wild slot waarin de Kortrijkse coach Yves Vanderhaeghe nog werd uitgesloten, stand.

Charleroi mag dus zondag op Antwerp proberen het seizoen te redden met een Europees ticket. Europees voetbal is voor de Carolo’s al van het seizoen 2015-2016 geleden, het ging er toen in de derde ronde uit tegen het Oekraïnse Zonja Loehansk. Ook Antwerp wil en zal volgend seizoen Europees voetballen, dat wordt dus nog een heftig duel. Voor Kortrijk, dromend van een eerste Europees ticket, verloor al eerder twee PO2-finales, tegen Oostende en… Charleroi, is het dus weer niets.